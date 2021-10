Barbara D’Urso gela l’ospite in collegamento: “Ci stai provando?”

Durante la trasmissione Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha sorpreso un suo ospite ed un’inviata, che ha gelato chiedendogli se stessero flirtando. Ecco cosa è successo durante il collegamento.

I fan di Pomeriggio Cinque, dopo aver visto il nuovo taglio editoriale della trasmissione di questa stagione, hanno chiesto a gran voce di poter tornare al format degli anni passati. In particolare, l’assenza di gossip ha tolto del tutto quell’ingrediente che caratterizzava il programma, rendendolo diverso dagli altri.

Per questo motivo, in molti hanno tirato un sospiro di sollievo quando è stato reintrodotto nella trasmissione uno spazio per approfondimenti riguardanti il GF Vip 6. Barbara D’Urso, spesso coadiuvata dalle sue inviate, ha realizzato diverse interviste ed inchieste, come quelle riguardante la presunta gravidanza della fidanzata di Amedeo Goria.

Ecco cosa ha detto Barbara D’Urso all’ospite Casalino

Durante una puntata, Andrea Casalino è stato intervistato al di fuori della casa del Grande Fratello. Ovviamente, all’ex inquilino è stato chiesto un commento riguardo la sua eliminazione. Durante, il collegamento, però, è sembrato che ad un certo punto sia lui che la giornalista si fossero distratti e non rispondessero più alle domande.

Barbara D’Urso, allora, ha ripreso Andrea Casalino: “Non è che ci stai provando con la nostra giornalista?“. Sono tutti scoppiati a ridere, e la conduttrice ha sottolineato come le sue collaboratrici fossero tutte molto belle oltre ad essere delle professioniste davvero ben preparate e con esperienza.