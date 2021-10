Barbara D’Urso non riconosce concorrente del GF Vip: che imbarazzo!

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 15 ottobre, Barbara D’Urso si è trovata in collegamento con un ex inquilino del GF Vip. Incredibilmente, non sapeva chi era e non è riuscita a riconoscerlo.

Andrea Casalino, una volta eliminato dal GF Vip 6 ha iniziato a fare il consueto giro di ospitate televisive. Il 15 ottobre è stato ospite anche di Barbara D’Urso, che è tornata ad affrontare all’interno di Pomeriggio Cinque anche il gossip ed in particolare è tornata ad analizzare le dinamiche del GF Vip 6.

Durante la trasmissione, Barbara D’Urso si è collegata in diretta con la casa del GF Vip 6. All’esterno, c’era Andrea Casalino e la giornalista di Canale 5, pronta per intervistare l’ex concorrente del reality show. Dallo studio, si è sentito Michele Cucuzza dire: “Chi è?” e Barbara D’Urso ha incredibilmente arrancato: “Mmh… Chi è?“.

Barbara D’Urso non crede a Andrea Casalino: i fatti

Barbara D’Urso è sembrata completamente impreparata di fronte ad Andrea Casalino. Ciononostante, non appena l’intervista all’ex inquilino è iniziata, il gossip si è subito infiammato quando si è iniziato a parlare di Miriana Trevisan. Secondo Andrea, infatti, alla soubrette non piace per nulla Nicola Mirigliani.

Inoltre, Miriana, “dopo aver perso Andrea” si sarebbe buttata solo per strategia su un altro inquilino della casa del Grande Fratello, cioè Nicola. Barbara D’Urso sembra non credere alla versione di Casalino, ma lui insiste che la Trevisan era affascinata da lui, e che ci fosse una reciproca curiosità. Andrea, però, smentisce di essersi innamorato.