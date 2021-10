Ballando con le Stelle, super novità: non era mai accaduto prima

Per la prima volta nella storia del programma, ci sarà una super novità per Ballando con le Stelle e la sua messa in onda

Una nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta a partire. Dopo la puntata di Domenica In della scorsa settimana dedicata interamente al dancing show, Milly Carlucci è pronta a scendere ancora una volta in campo con i suoi talentosi ballerini ed ospiti.

Quest’anno c’è qualche novità dal punto di vista della giuria e dei ballerini professionisti con l’addio rumoroso di Raimondo Todaro dopo 15 anni di onorata carriera.

Ballando Con le Stelle, doppio appuntamento con il dancing show

A partire da questa sera, sabato 16 ottobre, dalle 20:35 Milly Carlucci ed i suoi scenderanno in campo per la prima serata Rai con Ballando con le Stelle. In realtà, prima dell’avvio ufficiale, ci sarà un doppio appuntamento con la padrona di casa che spianerà il terreno in vista della puntata della serata. Tra Linea Blu e A Sua Immagine, alle ore 15:05 e per i successivi 50 minuti, la conduttrice abruzzese sarà in onda su Rai Uno con l’anteprima del dancing show.

In attesa di ulteriori anticipazioni su ciò che i telespettatori vedranno in puntata, Milly Carlucci giorni fa ha svelato un retroscena sulla scelta delle coppie per il programma: “Le coppie vengono stabilite in base all’altezza e all’aspetto fisico. Cerchiamo di creare una certa armonia”.