Amazon, tutto pronto per Halloween: offerte e tante sorprese in arrivo

Si avvicina Halloween, e anche Amazon non vuole farsi trovare impreparata. La piattaforma di e-commerce ha in mente una serie di offerte spettacolari

Manca sempre meno ad Halloween, la festa più spaventosa dell’anno. Anche Amazon si sta preparando nel miglior modo possibile, con una serie di offerte ed iniziative spettacolari a tema. A circa quindici giorni di distanza dal grande evento, il gigante di Seattle ha ufficialmente aperto il negozio.

Raggiungibile attraverso questo link, include una vasta selezione di prodotti e di offerte uniche. Se ancora non siete iscritti ad Amazon Prime, potete usufruire di 30 giorni di prova con spedizioni gratuite e tanti sconti unici e riservati.

Amazon, le migliori promozioni per Halloween

Come di consueto, anche quest’anno Amazon vuole prepararsi al meglio ad Halloween con alcune promozioni da far perdere la testa. Il gigante di e-commerce ha aperto ufficialmente il negozio dedicato. Al suo interno si trovano prodotti di ogni tipo, legati proprio alla festa. Dai costumi e le maschere da donna e uomo a quelle per bambini, senza tralasciare i costumi dedicati agli animali.

E se non volete farvi trovare impreparati per il dolcetto, sempre nel negozio dedicato potete trovare scorte di doni per tutti coloro che verranno a bussare alla vostra porta. Se invece sarete voi a girare per le case in cerca di doni, sappiate che ci sono anche alcuni simpatici “scherzetti” per i vicini meno simpatici. Infine trucchi e make up, ma anche accessori, abbigliamento, giocattoli, decorazioni, zucche e chi più ne ha più ne metta.