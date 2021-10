Allegri torna sulla rottura con Ambra Angiolini: parole al veleno

Continua a far discutere la rottura tra Max Allegri e Ambra Angiolini. Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

Sono giorno molto intensi per Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano sta preparando la delicata sfida di domani sera contro la Roma di José Mourinho. Altra occasione per la Juventus, che vuole tornare nelle zone nobili della classifica di Serie A al più presto.

C’è però un’altra questione che sta tenendo banco nelle ultime ore e riguarda la vita privata del tecnico toscano. Dopo anni di relazione, infatti, è arrivata la rottura con Ambra Angiolini. Se n’è già discusso parecchio, con la showgirl che ha ricevuto un tapiro da Striscia la Notizia e ha rilasciato dichiarazioni non da poco.

Allegri: “Ambra Angiolini? Non parlo della mia vita privata”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato tra Juventus e Roma, il tecnico Massimiliano Allegri è tornato anche sulla questione rottura con Ambra Angiolini. “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo. Sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani” le parole al veleno dell’allenatore livornese.

I giornalisti presenti in sala stampa hanno provato a tirar fuori alcune dichiarazioni ad Allegri, in risposta alle parole rilasciate dalla ex compagna Ambra Angiolini nei giorni scorsi. Per ora tutto tace tra i due, ma la rottura della coppia continua a far parlare e parecchio. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni o se è stato messo un punto definitivo alla storia.