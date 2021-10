WhatsApp, non vuoi farti aggiungere a un nuovo gruppo? La soluzione è semplice!

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per non farsi aggiungere ai gruppi. Andiamo quindi a vedere qual è la soluzione semplice per tutti gli utenti.

Spesso su WhatsApp ci capita di accumulare messaggi in gruppi di cui non vogliamo far parte. Infatti, oramai da diversi anni, sono tantissimi gli utenti che preferiscono creare una conversazione con più utenti piuttosto che messaggiare ogni singolo utente. Ad oggi, però, esiste una soluzione per tutti i gruppi indesiderati. Per rimediare al problema non servono applicazioni esterne, ma si potrà risolvere il tutto all’interno dell’app di messaggistica.

Infatti basterà andare sulle ‘Impostazioni‘ dell’applicazione e poi proseguire su ‘Account‘. Successivamente bisognerà cliccare su ‘Privacy‘, qui troverete la feature chiamata ‘Gruppi‘ in cui sarà possibile modificare alcune opzioni. A questo punto potrete selezionare i contatti che potranno invitarti o meno in un gruppo. All’interno di questa sezione potrete selezionare ‘Tutti‘, ‘I miei contatti‘ oppure ‘I miei contatti eccetto‘. A questo punto potrete decidere chi potrà invitarvi o meno ai gruppi.

WhatsApp, nuova feature per tutti gli utenti: presentata ‘Community’

Dopo i lunghi disservizi della scorsa settimana, WhatsApp è tornata subito sui binari giusti ed è pronta ad annunciare una nuova funzione. Infatti il colosso di Menlo Park a breve lancerà il nuovo strumento chiamato ‘Community‘. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea.

A spiegare meglio questa nuova funzione ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti il tool servirà per organizzare al meglio i gruppi già presenti sull’applicazione. Questa grande novità è pronta ad ispirarsi a funzioni simili già presenti su Telegram e Facebook. Al momento però gli utenti dovranno attendere un altro poco prima di ricevere ulteriori informazioni sul nuovo strumento. C’è grande attesa per la nuova feature che potrebbe esordire con la prossima versione Beta dell’applicazione.