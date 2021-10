Uomini e Donne, tronista costretto ad abbandonare il programma: il motivo dell’addio

Colpo di scena a Uomini e Donne. Maria De Filippi manda a casa tronista e corteggiatrice. Ecco il motivo dell’addio: le reazioni

Termina il breve percorso di Joele Milan a Uomini e Donne. A decidere per lui è stata la padrona di casa Maria De Filippi. La queen di Canale Cinque ha deciso di mettere in chiaro le dinamiche del programma invitando al centro dello studio il giovane tronista assieme alle sue tre corteggiatrici. A questo punto ha chiesto di mandare in onda una clip in cui Joele cerca di accordarsi con Ilaria Melis per sentirsi al di fuori della trasmissione.

Nel filmato Jole e Ilaria parlano di una richiesta di amicizia arrivata alla corteggiatrice su Instagram: “Magari ti da il numero e massaggiamo tutto il giorno”. Queste le parole di Joele alla ragazza che non ha accettato la richiesta non sapendo si trattasse del suo migliore amico. Ricordatosi di essere microfonato il bel tronista non ha evitato di andare oltre.

Per rispetto delle altre due corteggiatrici, arrivate a Uomini e Donne con delle aspettative per Joele, la padrona di casa ha chiesto loro se avessero intenzione di restare o meno dopo il filmato mandato in onda. A questo punto anche Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno perso occasione accusando Ilaria e Joele di essere stati irrispettosi verso la produzione del programma nonché verso le altre due corteggiatrici, esortando i due a lasciare la trasmissione.

Uomini e Donne, l’addio di Joele e Ilaria: la reazione di Maria De Filippi dopo la clip incriminata

Dopo l’accaduto Joele Milan ha cercato in tutti i modi di trovare una giustificazione al suo comportamento. Seppure sia apparsa tranquilla a Maria De Filippi non è sfuggito un particolare dopo l’esterna dove ha avuto luogo la conversazione incriminata: Ilaria e l’amico del bel tronista si seguono su Instagram. A questo punto la padrona di casa è convinta che i due si stiano già sentendo al di fuori del programma e senza che la produzione sia stata messa al corrente dai diretti interessati.

Sia il tronista che la corteggiatrice hanno negato fino all’ultimo dichiarando di non essersi mai sentiti al di fuori di Uomini e Donne ma la queen di Canale Cinque non ci sta: “Guarda Joele, proprio mi imbarazza. Capisco che ve ne freghiate delle regole, però credo che abbiamo ragione un po’ tutti. Questo trono non può andare avanti!“. Maria ha così spiegato che senza nessun problema da entrambe le parti, non essendosi trattato di alcun reato, non ha senso che il suo percorso a Uomini e Donne continui.

Amareggiato per come sono andate le cose, Joele ha fatto già sapere attraverso i social network che presto racconterà la sua versione. Ad indispettire invece il pubblico e i due opinionisti è stata Ilaria Melis. La corteggiatrice nonostante la clip che ha sbugiardato entrambi ha continuato a mostrarsi sfacciata con il sorrisino sulle labbra. Staremo a vedere cosa vorrà ancora dire a sua discolpa l’ormai ex tronista.