Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri dopo l’addio al programma: nuove rivelazioni

Dopo l’addio a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri si racconta. Ecco cosa sta facendo lontano dalle telecamere del programma di Mediaset

Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne l’ex cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri continua a rimbalzare sulle pagine rosa. Il 42enne ha deciso di non tornare nel parterre del programma ideato e condotto da Maria De Filippi dopo l’affronto avuto in studio con la sua ex Roberta Di Padua.

Al Magazine della seguitissima trasmissione l’ex cavaliere originario di Taranto ha svelato che adesso ha intenzione di dedicarsi a se stesso ed alla sua famiglia, ma non per questo motivo terrà la porta chiusa all’amore. “Sono pronto a innamorarmi ancora. E ho capito che l’amore è fatto anche di compromessi”, ha dichiarato il Guarnieri.

Riccardo Guarnieri ha detto no a Uomini e Donne: ecco cosa ne pensa invece della presenza di Ida nelle file del programma

Il Guarnieri ha deciso di non partecipare alla nuova stagione di Uomini e Donne per dedicare più tempo a se stesso ed alla famiglia. Di tutt’altro avviso è stata invece la sua ex Ida Platano che invitata dalla produzione ha deciso di tonare tra le fila del parterre over. A tal riguardo Riccardo ha ammesso di non essere rimasto indifferente dinanzi alla scelta della Platano: quella di rimettersi in gioco.

“Ho pur sempre condiviso delle cose bellissime con lei. Ma le auguro comunque di ritrovare la persona giusta“, ha dichiarato l’ex cavaliere al Magazine di Uomini e Donne. Infine il 42enne ha ammesso quando sostenuto più volte dal pubblico del dating show di Mediaset: “Riconosco di essere un po’ pesante”, evidenziando però di essere soprattutto molto preciso.