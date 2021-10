Simona Ventura non lascia spazio ad alcun dubbio e rivela di non essere ancora pronta.

Domenica scorsa è iniziato il nuovo programma condotto da una coppia straordinaria: Paola Perego e Simona Ventura. Citofonare Rai2 andrà in onda dalle 11.15 ogni domenica e Paola, Simona e i loro ospiti mostrano ai telespettatori i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entrano nelle case di alcune famiglie italiane.

All’interno del programma si parla poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. Il primo appuntamento però non ha sortito l’effetto desiderato.

Simona Ventura non lascia spazi ai dubbi: “Non sono ancora pronta”. Pubblico senza parole

Simona Ventura ha parlato della sua nuova esperienza televisiva al magazine Vero. Il giornalista del settimanale ha fatto presente alla ex moglie di Stefano Bettarini che la sua collega, Paola Perego, diventerà tra non molto nonna per la seconda volta. Alla conduttrice è stato chiesto come reagirebbe se il suo primogenito dovesse comunicarle di diventare presto papà.

Simona Ventura ha subito fatto presente di non essere ancora pronta a diventare nonna, aggiungendo di star comunque facendo pratica con il nipotino di Paola Perego: “Sicuramente non sono ancora pronta…Intanto mi spupazzo il suo nipotino, così imparo per quando toccherà a me…”.