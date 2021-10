Royal Family, dura critica al principe William: tutta colpa di Harry! Una dichiarazione del fratello maggiore ha scatenato la polemica nel Regno Unito

I rapporti tra i due figli di Carlo e Diana non sono di certo idilliaci in questo momento. William e Harry hanno dei caratteri profondamente diversi e vivono su realtà parallele. Ben prima della fuga del duca del Sussex in California, la sintonia era scesa ai minimi termini. Due modi contrapposti di affrontare la vita e anche l’opinione pubblica. Più istituzionale e conservatore il primo (come Carlo), più estroverso e incline a nuove esperienze il secondo (come Diana). L’ultima polemica tra loro, però, è scoppiata per qualcosa che non riguarda minimamente la Royal Family, ma il tema ambientale.

Il duca di Cambridge ha criticato la corsa allo spazio dopo che l’attore di Star Trek William Shatner, è decollato su un razzo Blue Origin di Jeff Bezos. Secondo William questa rincorsa a sviluppare i viaggi spaziali distoglie l’attenzione e le risorse dalla risoluzione del problema del cambiamento climatico sulla Terra. In un’intervista a margine del suo primo Earthshot Prize (il premio da lui presieduto per 5 persone che hanno idee utili per l’ambiente), William ha espresso la sua idea alla BBC.

“Abbiamo bisogno di alcuni dei più grandi cervelli e menti del mondo determinati a cercare di riparare questo pianeta, non a cercare il prossimo posto dove andare a vivere”.

Royal Family, dura critica al principe William: il comportamento di Harry lo danneggia

Proprio questa dichiarazione ha fatto scoppiare la polemica. Il vice leader del ‘The Reclaim Party’, Martin Daubney, ha utilizzato Twitter per attaccarlo personalmente. Secondo lui, infatti, William dovrebbe prima affrontare il discorso con il fratello Harry, che ama fare “infiniti viaggi in jet privato” e poi preoccuparsi di “dare lezioni sul cambiamento climatico”.

Daubney ha scritto sul proprio profilo social: “Forse prima che il principe William ficchi il naso nel business del volo Blue Origin di William Shatner potrebbe scambiare due parole con suo fratello? Harry che tiene conferenze sul cambiamento climatico mentre si gode infiniti viaggi in jet privati ​​è un problema più vicino a lui”.

Insomma un classico esempio di “predicare bene e razzolare male“, specie se l’evidenza di alcune scelte lasciano poco spazio alle repliche. Per ora nè Harry nè William hanno voluto esprimere un parere a riguardo.