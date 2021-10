Regina Elisabetta, l’ordine dei medici: preoccupa ancora la sua salute

La salute della regina Elisabetta torna di nuovo a preoccupare i sudditi inglesi. A pochi giorni di distanza da alcune foto che avevano scosso l’opinione pubblica, c’è una nuova indiscrezione.

Nei giorni scorsi aveva fatto preoccupare la salute della regina inglese, che era stata vista per la prima volta in visita ufficiale con un bastone, nonostante non ci fosse alcun problema fisico segnalato dall’ufficio stampa della casa reale. Effettivamente, nessuna spiegazione ufficiale è ancora stata fornita, ma ci sono delle indiscrezioni.

Elisabetta II avrebbe deciso di usare il bastone per comodità, soprattutto durante le lunghe apparizioni pubbliche. Non ci sarebbe dunque nessun problema collegabile al suo ginocchio, come successo qualche anno fa. Adesso, però, i medici avrebbero dato un ordine alla sovrana inglese, che dovrà rinunciare ad uno dei suoi pochi piaceri quotidiani.

Regina Elisabetta: no Martini, no party?

Secondo quanto riporta Vanity Fair, i medici della casa reale inglese avrebbero severamente vietato alla regina di bere alcolici di qualsiasi tipo, con la sola eccezione delle cerimonie ufficiali. Sembrerebbe che questa scelta sia stata presa come precauzione per l’imminente giubileo di platino, che la vedrà impegnata su numerosissimi fronti.

Curiosamente, sembrerebbe proprio che Elisabetta II ami molto il Martini, e che condivida questa passione con suo figlio Carlo. Sarebbe questo piccolo rituale serale, oltre a qualche bicchiere di vino a pranzo, che i medici le avrebbero completamente negato per far fronte ad un’agenda fittissima di impegni.