Rai, addio ad un programma cult? La clamorosa decisione di Fuortes

Addio ad un programma cult nei palinsesti di Rai Due. La decisione dell’amministratore delegato Carlo Fuortes per motivi di budget

Stando agli ultimi rumors cambia il palinsesto di Rai2. Come rivela TvBlog, da Viale Mazzini giunge voce che l’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes abbia deciso di sospendere il programma televisivo “Una pezza di Lundini”. Il motivo, anche se non ancora confermato per il momento, riguarderebbe una questione di budget.

Ad agosto scorso la terza edizione del programma cult di Valerio Lundini con Emanuela Fanelli ancora non era certa, ma alla luce del successo riscosso, sembrava scontata nel palinsesto di Rai Due. Ad oggi però è quasi certo che l’ad Fuortes abbia preso la sua decisione: ogni puntata sarebbe costata all’ammiraglia di Viale Mazzini circa 25mila euro.

Rai, l’addio di Una pezza di Lundini: la decisione di Carlo Fuortes

Stando a quanto rivelato sempre da TvBlog, la clamorosa decisione su ‘Una pezza di Lundini’ sarebbe giunta in concomitanza con “un raffreddamento nella collaborazione professionale” tra Giovanni Benincasa e Valerio Lundini. Difatti, l’autore televisivo attualmente sarebbe impegnato con un nuovo progetto.

Dunque quali saranno le sorti per il programma cult nato il 7 settembre del 2020? Staremo a vedere se dai piani alti di Viale Mazzini si riuscirà a trovare una soluzione per salvare ‘Una pezza di Lundini’ o se questo sparirà del tutto dal palinsesto di Rai 2.