Netflix, l’annuncio fa felici i fan: confermata la nuova stagione

Un grandissimo successo, degno di un’altra stagione. Netflix ha fatto felici tutti i suoi fan con l’annuncio a lungo atteso

Ancora novità in arrivo su Netflix. Anche ad ottobre, la piattaforma di streaming numero uno al mondo accoglierà una serie di nuove serie TV e di film (sia originali che non). E ovviamente ci saranno anche altre stagioni degli show di punta del gigante di Reed Hastings, a partire da You.

Ancora poche ore, e ci sarà il debutto ufficiale della terza stagione. Le prime due hanno ottenuto un successo con ben pochi precedenti, tanto che i fan stanno chiedendo a gran voce la produzione di nuovi episodi. A tal proposito, è arrivato l’annuncio tanto atteso da parte di Netflix stessa.

Netflix, confermata la stagione 4 di You: i dettagli

You tornerà con la stagione 4. Netflix ha voluto dare l’annuncio ai milioni di fan con un meme su Instagram, che ha subito scatenato l’entusiasmo dei fan. I dettagli sono ancora ovviamente top secret, considerando che tra poche ore usciranno le puntate della terza stagione.

La serie thriller è basata sul romanzo best-seller di Caroline Kepnes, ed è incentrata sulle vicende di Joe Goldberg, un uomo disposto a fare di tutto per amore. Nella seconda stagione, il personaggio interpretato da Penn Badgley si trasferisce a Los Angeles e cambia nome in Will, trovando una nuova ossessione per Love Quinn. Vedremo cosa succederà nei prossimi episodi della terza stagione e soprattutto quando uscirà la quarta. Molto probabilmente, bisognerà aspettare gli ultimi mesi del 2022.