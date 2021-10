Netflix, altra batosta per gli utenti: colpiti 4 milioni di abbonati

Altra brutta notizia in arrivo per gli utenti italiani di Netflix. Il dato preciso ed esplicativo è stato riportato da Prima Online

Le novità su Netflix non finiscono mai. La piattaforma di Reed Hastings si sta godendo in queste settimane l’incredibile successo di Squid Game, balzata al primo posto tra le serie TV più viste di sempre ai danni di Bridgerton. C’è poi il gaming, altro settore nel quale la piattaforma di Reed Hastings vuole diventare un punto di riferimento.

Ci sono però anche brutte notizie che esulano dai semplici contenuti caricati nel catalogo. Come già preannunciato qualche settimana fa, gli abbonamenti Standard e Premium hanno subito importanti aumenti ai costi mensili. Un passaggio che, grazie alle parole delle produzioni originali italiane Tinni Andreatta, può essere ora quantificato in numeri.

Netflix, aumenta l’abbonamento per 4 milioni di utenti italiani

Secondo quanto spiegato dal responsabile delle produzioni originali italiane di Netflix Tinni Andreatta, con le parole riportate da Prima Online, ben 4 milioni di utenti italiani saranno costretti a pagare di più per continuare ad usufruire del servizio in abbonamento. Si parla infatti di un passaggio da 11,99 a 12,99 euro per l’abbonamento Standard e da 15,99 a 17,99 euro per quello Premium. Non cambia nulla invece per quello Standard, rimasto a 7,99 euro.

Intanto, nel 2022 prenderà vita Netflix Italia. Si tratta di un’entità grazie alla quale verranno contabilizzati i ricavi degli abbonamenti italiani. L’obiettivo della piattaforma di Reed Hastings è quella di evitare contestazioni da parte della Guardia di Finanza per imposte non pagate.