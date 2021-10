Meteo, colpo di coda dell’anticiclone: weekend tra stabilità e lievi piogge

L’anticiclone è pronto ad insidiare nuovamente il meteo italiano. Infatti nel fine settimana avremo tanta stabilità e qualche pioggia sulla penisola.

Nel corso di queste ore sono cambiate le previsioni meteo per la penisola italiana, con l’anticiclone pronto ad un colpo di coda. Infatti il fine settima si aprirà all’insegna della stabilità atmosferica grazie all’avanzata di un vasto campo di alta pressione di origine atlantica, pronto ad espandersi nell’Europa occidentale. Solamente tra pomeriggio e sera avremo delle note instabili. Questo scenario si ripeterà nelle prossime 48 ore.

La situazione si rivelerà simile anche per la giornata di domenica. Infatti il sole scalderà l’intera penisola fatta eccezione per Salento, Basilicata e Sicilia, dove avremo temporali anche piuttosto intensi. Inoltre sono da segnalare anche il ritorno di nebbie o foschie. Questi due fenomeni colpiranno soprattutto le zone di pianura del Nord e nelle vallate del Centro. Colpo di scena quindi dal punto di vista meteorologico, con l’autunno che risulterà leggermente più caldo nel weekend.

Meteo, anticiclone nuovamente sulla penisola: ancora rischio rovesci

Il vortice ciclonico di origine artica sta abbandonando l’Italia dopo essersi rifugiato sullo Ionio. Adesso per la penisola ci sarà un colpo di coda dell’anticiclone, pronto ad influenzare il meteo di gran parte del paese. Infatti fino a domenica ci sarà ancora qualche disturbo a carattere locale al Sud e sulle isole. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione stabile e soleggiata, con qualche foschia al mattino in pianura e velature in arrivo da ovest in serata. La situazione risulterà molto fredda all’alba. Mentre invece le temperature risulteranno in risalita, con valori massimi che andranno a stabilizzare tra i 17 e 21 gradi.

Mentre invece sulle regioni di Centro Italia avremo sole in prevalenza sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Nel corso di questo venerdì, inoltre, avremo qualche annuvolamento che si andrà a stabilizzare su Appennino e Adriatico. Le temperature risulteranno in lieve rialzo, con valori massimi che oscilleranno dai 16 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo nubi e qualche isolato piovasco pronti a colpire tra Calabria e Salento. Le precipitazioni saranno in assorbimento, mentre invece altrove la situazione risulterà soleggiata. Le temperature non subiranno variazioni, con valori massimi che andranno dai 16 ai 20 gradi.