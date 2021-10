Matrimonio tra ex concorrente di Temptation Island e dell’Isola dei Famosi: che sorpresa!

Arriva la proposta di matrimonio di un ex concorrente di Temptation Island e dell’Isola dei Famosi: grande sorpresa per tutti i followers.

Grande novità per tutti i telespettatori di Temptation Island. Infatti Francesco Chiofalo e Drusila Gucci sembrerebbero pronti a fare dei piani importanti per il proprio futuro. Infatti i due sarebbero vicinissimi al matrimonio. La coppia è insieme dallo scorso giugno, nonostante ciò appare inseparabile ed in un’intervista al settimanale ‘Nuovo‘ hanno rivelato di essere pronti a mettere su famiglia.

Con Drusilla, l’ex concorrente di Temptation Island sembrerebbe aver trovato la serenità tanto sperata. Per quanto riguarda la sua vecchia relazione con Selvaggia Roma, Francesco ha rivelato che le litigate erano all’ordine del giorno. Adesso invece con la Gucci è diverso, infatti l’ex protagonista dei reality ha affermato: “Invece Drusilla ha saputo regalarmi la tranquillità che cercavo in un rapporto di coppia“.

Temptation Island, Francesco Chiofalo pronto a sposare Drusilla Gucci: l’annuncio

Francesco Chiofalo ha confessato che quella con Drusilla Gucci è una storia importante. Infatti i due sono usciti per la prima volta pubblicamente e alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo appena qualche settimana ‘lenticchio‘ e l’ex naufraga hanno confessato di essere già pronti al matrimonio. Al settimanale Nuovo, Chiofalo ha dichiarato di essere pronto affermando: “Ho perso un sacco di tempo dietro a Selvaggia e Antonella e mi sono ritrovato con un pugno di mosche. Quella con Drusilla è una storia importante“.

Nel mese di agosto Francesco e Drusilla sono stati pizzicati in giro per Roma dai paparazzi del settimanale ‘Oggi’. L’ex fidanzato di Antonella Fiordalisi affermò: “Voglio andarci con i piedi di piombo“. Allo stesso tempo Drusilla affermò: “Di lui mi piace un po’ tutto, È stato lui a corteggiarmi, è una persona molto dolce“. I due si sono conosciuti in Turchia nel corso di un viaggio di lavoro ed adesso sono pronti al matrimonio.