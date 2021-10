Guè Pequeno, arriva la tanto attesa notizia: nessuno se l’aspettava – FOTO

Una notizia eclatante di cui nessuno -o in pochi- erano a conoscenza. Adesso è ufficiale per Guè Pequeno e diffuso su tutti i social

“Baby shower per l’arrivo di una piccola principessa”, a casa di Guè Pequeno si appende un bel fiocco rosa per la nascita della prima figlia. Un pancione esplosivo e sorrisoni di gioia per l’attesa della terza componente della famiglia del rapper milanese e la sua compagna cubana, Yusmary.

Com’è diventato tradizione, la coppia ha organizzato un Baby shower ed in contemporanea svelato il sesso della loro piccola a tutti coloro presenti all’evento.

Gué Pequeno diventa papà: la festa a tema Hello Kitty

Un’organizzazione impeccabile da parte della party planare Janaina Nunes che opera a Milano ed ha costruito ad hoc il baby shower per la coppia. A 40 anni, dunque, dopo un passato goliardico, Gué Pequeno ha deciso di mettere su famiglia con la modella colombiana.

Resta tanta curiosità per quel che riguardo il nome della primogenita di casa Fini: sarà un nome esotico o un comune nome italiano? A giudicare dalle proposizione del ventre della modella colombiana non mancherà molto alla nascita della principessa di casa e quindi alla rivelazione del nome.

Nel frattempo, indimenticabili i vecchi flirt del rapper milanese con Nicole Minetti, Elena Morali, Natalia Bush, Sara Tommasi ed Elettra Lamborghini.