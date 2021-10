GF Vip 6, spoilerato il nome di un nuovo concorrente: entra proprio lei nella casa!

Il GF Vip 6 si prepara ad accogliere un nuovo concorrente. A svelare il nome in anteprima ci ha pensato Sophie Codegoni: le ultime dalla casa.

Il cast del GF Vip 6 non è ancora al completo ed un nuovo concorrente è pronto ad entrare all’interno della casa. Infatti alcuni nomi di riserva potrebbero entrar a far parte del reality di Alfonso Signorini. A spoilerare il nome del nuovo gieffino ci ha pensato Sophie Codegoni. Infatti la concorrente ha fatto diversi riferimenti all’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ossia Antonella Fiordelisi, visto che il suo provino è andato abbastanza bene.

Fiordelisi è una giovane schermitrice che partecipò come tentatrice a Temptation Island nel 2017. Durante un’intervista a Casa Chi ha rivelato che parteciperebbe volentieri al Grande Fratello Vip affermando: “Quello sicuramente sarebbe un bel reality per me. Perché molte persone non mi conoscono bene, non conoscono ben i miei lati caratteriali“. Inoltre Antonella sarebbe la seconda ex di Chiofalo a partecipare al programma, dopo che Selvaggia Roma diventò una gieffina nel corso dell’ultima edizione.

GF Vip 6, non solo Antonella Fiordelisi: Fabrizio Corona è il nome più chiacchierato

In questa edizione del Grande Fratello Vip il nome più chiacchierato è quello di Fabrizio Corona. Infatti il paparazzo è tornato al centro delle cronache della casa dopo i battibecchi tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Infatti Sophie accusa Soleil di aver seguito passo dopo passo le indicazioni di Corona sulla gestione dell’avventura al reality, seguendo dei flirt amorosi pronti ad entusiasmare il pubblico come quello con Manuel Bortuzzo.

Inoltre è spuntato fuori anche che Greta, fidanzata di Adinolfi che si credesse che non faceva parte del mondo dello spettacolo, è sotto l’ala protettiva di Fabrizio Corona. Inoltre la stessa Antonella Fiordelisi, nuova concorrente pronta ad entrare all’interno della casa, potrebbe non essere lontano dal paparazzo. Infatti sulle pagine di Chi sono spuntate le foto che testimoniano un flirt con il figlio di Fabrizio, Carlos Corona.