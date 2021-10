GF Vip 6, duro attacco da Uomini e Donne: “Sophie piccola fiammiferaia”

Un duro attacco direttamente da una collega di Uomini e Donne a Sophie Codegoni che è attualmente impegnata nella sua esperienza al GF Vip 6

Dopo aver condiviso un trono insieme, Jessica Antonini non ha proferito parole totalmente al miele per la collega Sophie Codegoni. Nonostante le differenze tra le due tronista erano e sono tutt’oggi evidenti, tra le due non c’è mai stato particolare astio durante il loro percorso congiunto ad Uomini e Donne, ma probabilmente nel dietro le quinte qualcosa è cambiato.

Attualmente, Sophie Codegoni è impegnata a godersi la sua avventura al GF Vip 6 insieme ai suoi coinquilini. All’esterno, però, piovono critiche da parte della sua ex collega Jessica Antonini che ha commentato la puntata del reality show sul suo profilo Instagram.

GF Vip 6, il duro attacco di Jessica Antonini a Sophie Codegoni

Sono stati in tanti i colleghi di Sophie Codegoni a parlare della sua presenza al GF Vip 6, tra questi Matteo Ranieri, Chiara Rabbi, Davide Donadei e da ultimo Samantha Curcio. Ad aver speso parole per niente dolci per la gieffina è stata Jessica Antonini che le ha dato della ‘piccola fiammiferaia’.

In particolare, su Instagram, l’ex tronista ha asserito: “Ricordiamoci intanto che dietro ogni programma c’è una redazione che fa un grande lavoro. Quando selezionano una persona è perché quella persona è valida e ha delle caratteristiche. Certo che, dagli spezzoni che vediamo tutti su Instagram, dice un sacco di cavolate. Pensasse alle cene dove va lei, piuttosto che dirlo a Soleil. Iniziasse a dire un po’ più di verità perché poi la gente la conosce fuori. Diciamo che mi sembra molto la piccola fiammiferaia. La piccola Sophie”.