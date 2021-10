Francobolli rari, questo vale ben 700mila euro: controlla subito!

Tra i tanti francobolli rari, ce ne sono alcuni che valgono cifre da capogiro. Questo datato 1918 costa fino a 700mila euro

Ormai il mondo del collezionismo non stupisce più nessuno. Al giorno d’oggi, infatti, si possono trovare quotidianamente centinaia di migliaia di annunci legati agli oggetti più disparati. Dai classici francobolli rari alle monete, passando per dischi, vinili, sneakers, smartphone e molto altro.

A far aumentare il valore di un determinato esemplare ci sono alcune caratteristiche specifiche. Gli errori di conio o stampa sono quelli che vanno per la maggiore, ma anche scarsa disponibilità e legami con particolari eventi storici. Oggi torniamo a parlare di francobolli, con un esemplare nello specifico che è arrivato a valere 700mila euro.

Francobolli rari, 700mila euro per il Jenny Rovesciato

Datato 1918 e stampato per la prima volta negli Stati Uniti per la posta aerea, l’Inverted Jenny è uno dei francobolli più rari e ricercati al mondo. Il suo valore può arrivare fino a 700mila euro per un motivo ben preciso: l’errore di stampa evidente. L’aereo presente in primo piano, infatti, è stato stampato al rovescio. Ma solo su 100 esemplari, che ancora oggi sono in circolazione e sono tra i più desiderati nel mondo della filatelia.

Chiaramente si tratta di un mercato libero, e la cifra è solo indicativa. Può capitare che si scatenino aste con valori impronosticabili, ma anche che un determinato esemplare non sia in condizioni ottimali e vada dunque via a meno. Controllate subito nella vostra collezione, se ne avete uno poteste diventare ricchi.