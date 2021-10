Fiaccolata no Green Pass a Napoli: “Il governo dichiara guerra ai cittadini”

Circa 200 persone sfilano sul lungomare di Napoli scandendo slogan come "Green Pass: nazista" e l'ormai classico "libertà, libertà". I manifestanti hanno percorso via Partenope per poi dirigersi verso via Santa Lucia, dove ha sede la Regione Campania. Tra di loro, un carro funebre con una copia della Costituzione messa in bella mostra. Su via Partenope il corteo si ferma per inveire contro alcuni clienti seduti ai ristoranti del posto: "Pensate solo a mangiare mentre qui siamo in dittatura."