Elisabetta Gregoraci bocciata? La spiegazione è una doccia fredda

Elisabetta Gregoraci bocciata? I suoi fan sperano di rivederla presto anche in tv ma un personaggio che ne capisce spiega cosa non funziona

Il successo estivo di ‘Battili Live‘, a tutti gli effetti diventato ormai il nuovo Festivalbar, era stato anche quello personale di Elisabetta Gregoraci che ancora una volta l’aveva condotto. Non da sola, ma in definitiva la sua presenza fissa in tv dopo quello legata al GF Vip 5 della passata stagione era data per scontata.

Invece, a parte una puntata di ‘Scherzi a parte’ nella nuova versione con Enrico Papi che l’ha vista come sua ‘complice’, non c’è stato nulla e non sono in vista cambiamenti. Il programma giusto poteva essere ‘Honolulu‘, il nuovo format show di Italia 1 nel quale invece le è stata preferita Fatima Trotta, già al suo fianco in ‘Made in Sud’ su Rai 2. E così l’ex signora Briatore, forte di quasi due milioni di follower, aspetta la chiamata giusta che però non arriva.

Elisabetta Gregoraci bocciata? Maurizio Costanzo avanza un’ipotesi concreta per il futuro

Un’assenza che sta facendo discutere e amareggia i suoi fan, anche se EliGreg puntualmente li informa dei suoi spostamenti via social. Per ora si presta a campagne pubblicitarie e a fare la testimonial, ma a 41 anni rischia di rimanere nel limbo di quelle che non hanno maki veramente sfondato.

A dare una possibile spiegazione, dall’alto della sua lunga esperienza televisiva, è stato Maurizio Costanzo. Il popolare conduttore e giornalista, dalle pagine del settimanale ‘Nuovo’ sul quale cura una rubrica legata al mondo della tv, spiega la sua teoria. Il punto di partenza è uno solo: Grande Fratello Vip può servire come vetrina, ma non è un ufficio di collocamento, nemmeno in casa Mediaset.

A suo parere, la Gregoraci ha fatto progressi ma non ha ancora alle spalle quella gavetta televisiva che serve per sperare di poter condurre un programma tutto suo. Certamente sa stare sul palco, ha bella presenza e padronanza ma non bastano in un mondo concorrenziale come quello della tv. Elisabetta accetterà il consiglio?