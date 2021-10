Calciomercato Juventus, cessione lampo: un big in attacco fa le valigie tra lo stupore dei tifosi di fede bianconera.

Dopo un inizio decisamente complicato, la Juventus sta ingranando la marcia con Massimiliano Allegri e punta a tornare il prima possibile nelle zone nobili della classifica. I bianconeri dovranno ancora dover fare a meno di Paulo Dybala e Alvaro Morata al rientro dalla sosta, con la massima fiducia riposta in Chiesa, Kean e Bernardeschi.

Intanto, la dirigenza sta lavorando anche in ottica calciomercato con alcuni possibili colpi sia in entrata che in uscita. E non mancheranno di certo le sorprese, visti i tanti top player di cui si può vantare la squadra torinese. Uno di questi è finito nel mirino proprio di Fabio Paratici, ex dirigente bianconero fino alla scorsa estate e ora in forza al Tottenham.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonio Conte vicinissimo al ritorno in panchina: il motivo della svolta

Calciomercato Juventus, Paratici punta Morata: lo vuole al Tottenham

Stando a quanto riferisce As, il Tottenham di Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Alvaro Morata. L’attaccante della Juventus è tornato a vestire la maglia bianconera ormai oltre un anno fa, e non sembra aver intenzione di andarsene. A meno che non arrivino offerte irrinunciabili. La situazione non è però delle migliori, visto il riscatto dall’Atletico Madrid che ancora non è arrivato.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, gesto davvero incredibile: “Sono senza parole”

La prossima estate, infatti, Cherubini e la dirigenza saranno costretti a spendere 35 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, ai quali vanno aggiunti i 20 spesi nelle due precedenti finestre di calciomercato. Una volta completata l’operazione, il Tottenham potrebbe tentare l’affondo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.