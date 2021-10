Beautiful, la struggente confessione dell’attrice: “Ho perso un figlio”

Una delle attrici più amate della soap opera statunitense Beautiful ha raccontato di aver vissuto lo stesso dramma del suo personaggio

L’attrice Annika Noelle che interpreta il ruolo di Hope Logan nella longeva soap opera americana Bold and Beautiful ha confessato di aver vissuto un vero e proprio dramma. Qualcosa di mai svelato prima, ma che l’attrice ha deciso di dire liberamente tra le colonne di Glamour lungo un pezzo emozionante dal titolo Losing a Child in the Limelight.

In una delle puntate di Beautiful, Hope affronta un grande dramma: quello della presunta morte di sua figlia Beth. Allora, Annika si impegnò al massimo per quella scena per dare un forte messaggio a chiunque avesse mai vissuto questo dramma, ma fin lì lei non era mai stata ancora incinta nella vita reale.

Beautiful, Annika alias Hope si racconta: il dramma che l’ha colpita

Ad un certo punto della sua vita, Annika ed il fidanzato hanno scoperto di aspettare il loro primogenito. Inevitabilmente la notizia è stata accolta con grande entusiasmo, in primis da loro e poi da tutte le persone che avevano attorno. Tuttavia, ad un certo punto della gravidanza qualcosa è andato storto e l’attrice che interpreta Hope ha perso il bambino alla decima settimana.

L’evento ha destabilizzato la coppia e costituito un grande trauma che non ha aspettato a doppiarsi: i due hanno provato ad avere un altro bambino successivamente perso a soltanto 8 settimane.