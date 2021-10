Antonella Clerici ha annunciato una novità che arriverà presto sul piccolo schermo. I telespettatori sono in delirio.

Oggi, venerdì 15 ottobre, è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. La padrona di casa all’inizio della diretta, dopo aver raggiunto il centro dello studio dopo la sigla ha scherzato con i telespettatori sintonizzati su Rai1.

“La mattina quando sono in macchina per venire qui a Milano ascolto la radio: sento un po’ di musica, anche notizie che a volte non mi piacciono e mi arrabbio, ma ascolto anche l’oroscopo…”.

Antonella Clerici, la novità fomenta il pubblico: arriverà presto?

Tra una battuta e un sorriso, Antonellina ha chiamato in studio i protagonisti della puntata odierna, ai quali ha abbinato un segno zodiacale ‘culinario’. “Questo oroscopo vale per tutti voi che siete nati sotto il segno di È sempre mezzogiorno. Lorenzo Biagiarelli è del segno zodiacale della panna ascendende fritto, Evelina Flachi è del segno della frutta ascendente verdura, Fulvio Marino è del segno del pane ascendente lievito e Romana Bacarelli è del segno della patata ascendente patata”.

“Questa è una congiunzione astrale davvero unica! Che sia vero o no, l’oroscopo parla di amore, lavoro, salute e quindi ci piace credere” ha chiosato Antonella Clerici.