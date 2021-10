Amici 21, l’ex alunno svela un aneddoto: nessuno se lo aspettava

Uno dei primi ad essere stati eliminati da Amici 21 che svela un aneddoto di una delle prime serate in casetta

Nunzio è stato il primo ballerino di Amici 21 ad essere eliminato e la sua esclusione ha fatto molto discutere l’opinione pubblica mandando il suo nome in tendenza. Al di là del suo talento, il ballerino di latino -ed ex allievo di Raimondo Todaro– era un po’ lo spirito allegro della casetta.

LEGGI ANCHE > > > Elisabetta Gregoraci bocciata? La spiegazione è una doccia fredda

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, spoilerato il nome di un nuovo concorrente: entra proprio lei nella casa!



All’espulsione di Inder dal talent show, i due ex compagni di stanza non hanno aspettato neanche un attimo prima di fare una diretta Instagram insieme da cui sono usciti tanti simpatici aneddoti circa la loro avventura -seppur breve- nel programma.

LEGGI ANCHE > > > Beautiful, la struggente confessione dell’attrice: “Ho perso un figlio”

Amici 21, cos’accadeva di notte nella camera di Nunzio e Inder

Durante la diretta su Instagram di ieri, Nunzio ha svelato un particolare aneddoto sulla sua convivenza con Inder, suo compagno di stanza: “In Casetta avevamo la camera io, Inder e LDA, e la sera tardi, alle 3 di notte, Inder mi svegliava, metteva tutti i pezzi possibili e cominciava a cantare. Poteva svegliare anche mezza casa lui doveva cantare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, che paura nella notte: “Sento le urla di una donna, chiudere la porta”



Peccato che la coppia non regalerà altri momenti divertenti ai telespettatori di Amici di Maria De Filippi che dovranno fare a meno del duo. Per un motivo e per un altro, i due sono stati prematuramente eliminati dal programma e difficilmente c’è la possibilità di rivederli, almeno per quest’anno. Di certo, però, entrambi conservano un gran bel ricordo dell’esperienza appena conclusa.