WhatsApp, hai perso per sbaglio una chat? Il trucco per ritrovarla

Spunta su WhatsApp un trucco per recuperare tutte quelle chat eliminate per sbaglio: andiamo a vedere come applicare il trick sull’applicazione.

Spesso su WhatsApp ci capita di cancellare una chat involontariamente e subito dopo pentirci per l’operazione effettuata. Per questo non poterla leggere più spesso ci può creare rammarico. Adesso alcuni utenti hanno trovato una soluzione per recuperare i messaggi eliminati all’interno dell’applicazione. Infatti con questo metodo sarà possibile non solo recuperare le conversazioni, ma anche immagini e video.

Per applicare questo trucco dobbiamo ricordare che WhatsApp salva la maggior parte dei tuoi contenuti sulla SD card. Una volta quindi selezionata la SD, bisognerà selezionare l’applicazione per poi accedere al database. Qui troverete due file: msgstore.db.crypt e msgstore-yyyy..dd..db.crypt. Nel primo troverete tutti i messaggi che vengono inviati e ricevuti in un giorno. Mentre nel secondo tutti i messaggi ricevuti negli ultimi sette giorni. Aprendo questi due file con un editor, riuscirete quindi a recuperare le vostre chat.

WhatsApp, arriva ‘Community’: come funziona la nuova feature

Dopo i lunghi disservizi della scorsa settimana, WhatsApp è tornata subito sui binari giusti ed è pronta ad annunciare una nuova funzione. Infatti il colosso di Menlo Park a breve lancerà il nuovo strumento chiamato ‘Community‘. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea.

A spiegare meglio questa nuova funzione ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti il tool servirà per organizzare al meglio i gruppi già presenti sull’applicazione. Questa grande novità è pronta ad ispirarsi a funzioni simili già presenti su Telegram e Facebook. Al momento però gli utenti dovranno attendere un altro poco prima di ricevere ulteriori informazioni sul nuovo strumento. C’è grande attesa per la nuova feature che potrebbe esordire con la prossima versione Beta dell’applicazione.