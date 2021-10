Uomini e Donne, nuova mazzata per Ida Platano: tutto finito!

Nuova mazzata per Ida Platano. La corteggiatrice di Uomini e Donne è pronta a rimettersi in gioco: l’annuncio sui social.

Grandi sorprese sono pronte a stravolgere le prossime puntate di Uomini e Donne. Infatti la celebre trasmissione di Maria De Filippi continua a macinare ascolti nel daytime, con la nuova stagione che continua ad attirare numerosi telespettatori. Nelle prossime puntate ci sarà grande spazio alle vicende di Gemma Galgani, che ha ritrovato di nuovo l’amore dopo un periodo di stop. Il dating show, però, darà grande spazio anche a Ida Platano.

La corteggiatrice è tornata nuovamente single dopo essere stata lasciata da Marcello. Ida, durante questo autunno, è pronta ad intraprendere un nuovo percorso sentimentale. Infatti il cavaliere Marcello, dopo aver approfondito la conoscenza della dama, ha deciso di lasciarla e di voltare pagina in maniera definitiva. Infatti lo stesso cavaliere ha deciso di approfondire la conoscenza con Marika.

Uomini e Donne, grande spazio a Gemma Galgani: le anticipazioni

Stando alle anticipazioni su Uomini e Donne, ci sarà grande spazio per Gemma Galgani. La storica dama torinese sembrerebbe aver trovato l’amore al di fuori dello studio Mediaset. Infatti il nome del fortunato è Costabile. Tra i due è nato un feeling particolare, confermato proprio dalla torinese nel corso della registrazione dell’ultima puntata.

Inoltre secondo Gemma ci sarebbe stato un bacio intenso tra i due della durata di ben 16 minuti, un vero e proprio record per la Galgani ed il suo spasimante. Dopo un inizio di stagione deludente, in cui ha dovuto subire i continui attacchi di Tina Cipollari, la ruota della fortuna è tornata a girare per Gemma. Infatti il suo amore nei confronti di Costabile sembrerebbe essere ricambiato, una vera e propria novità per la dama torinese pronta a sorprendere ancora i corteggiatori.