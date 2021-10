Sanremo 2022, Amadeus sul palco con Giulia De Lellis? L’indiscrezione

Amadeus starebbe selezionando non solo le prossime canzoni del Festival di Sanremo 2022, ma anche il cast della trasmissione: secondo le indiscrezioni, anche Giulia De Lellis avrà un ruolo.

Giulia De Lellis, diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, si era subito affermata come influencer. Maria De Filippi le aveva poi dato uno spazio su Witty Tv, che le ha fatto da trampolino di lancio per la conduzione del reality di Discovery, Love Island. Adesso, sembrerebbe che per lei potrebbe esserci la consacrazione definitiva.

Secondo il settimanale Visto, infatti, Amadeus non si starebbe concentrando solo sulla scelta dei brani per il prossimo Sanremo, ma avrebbe anche un piano per Giulia De Lellis. Il conduttore, infatti, vorrebbe a fianco a sè due influencer, ed una di queste potrebbe essere proprio lei. L’altra, però sembrerebbe non essere Chiara Ferragni.

Sanremo 2022, i piani di Amadeus per Giulia De Lellis

Sembrerebbe proprio che per Sanremo 2022 Amadeus voglia confermare la stessa formula che vede diverse conduttrici femmine susseguirsi sul palco: una di queste dovrebbe essere proprio la De Lellis. È interessante notare che i due si sono già incontrati nel corso della trasmissione I Soliti Ignoti.

In quell’occasione, l’influencer aveva vinto 30.000 euro, che ha promesso subito di devolvere in beneficenza. Sarà stato in quell’occasione che Amadeus ha proposto a Giulia De Lellis di condurre insieme a lui Sanremo? Quello che è certo è che lei vorrebbe fare carriera nel mondo della Tv, ed un’occasione così non se la lascerebbe scappare.