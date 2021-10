Netflix, altra batosta in arrivo: questi film e serie TV verranno cancellati

Brutte notizie per tutti gli utenti Netflix. Questi film e serie TV verranno cancellati dal catalogo entro la fine del mese

Il catalogo di Netflix è il vero fiore all’occhiello di un servizio che – nel corso degli anni – ha saputo diventare il numero uno al mondo. Milioni di utenti da ogni angolo del mondo si abbonano ogni mese per accedere ad un’offerta sempre più vita, con tantissimi nuovi film e serie TV in uscita periodicamente.

Si sa però che, accanto alle new entry, sono presenti anche calendari decisamente meno attesi: quelli legati alle cancellazioni. Anche per ciò che riguarda il mese di ottobre, la lista è piuttosto lunga. Ci sono diversi titoli amatissimi che daranno il loro addio alla piattaforma già in questi giorni, ecco la lista completa.

Netflix, film e serie TV cancellati ad ottobre: la lista completa

Anche ad ottobre, Netflix dovrà dire addio a diversi film e serie TV. Una lista piuttosto lunga che, almeno per il momento, non ha subito variazioni. Ecco tutte le modifiche previste da oggi 13 ottobre e fino al 28 del mese:

13 ottobre: Glacè;

Glacè; 14 ottobre: La Scienza del Rischio, Janet Moses, Le Origini di League of Legends, Oddbodds: Party Monsters, Gli Infedeli, Priest e Un po’, tanto, ciecamente;

La Scienza del Rischio, Janet Moses, Le Origini di League of Legends, Oddbodds: Party Monsters, Gli Infedeli, Priest e Un po’, tanto, ciecamente; 15 ottobre: L’Ultimo Bacio e Baciami Ancora, Il pensiero creativo, Lavorare con lentezza, Da Zero a Dieci, Diaz, Le conseguenze dell’amore, Mine vaganti, Precious, Primo Amore, Radiofreccia, Respiro, Ricordati di me, The Embalmer, The Family Friend, Un Giorno Perfetto;

