Monete rare, queste vecchie Lire valgono un tesoro: potreste averle voi!

Anche le vecchie Lire fanno parte di diritto delle monete rare. Ce ne sono alcune che valgono un vero e proprio piccolo tesoro

Torniamo a parlare del collezionismo, uno dei mondi più fiorenti degli ultimi anni. Ormai ogni giorno spuntano in rete nuovi annunci legati a oggetti che potrebbero valere una fortuna. Tra monete rare, francobolli, smartphone, sneakers e chi più ne ha più ne metta, c’è l’imbarazzo della scelta.

A far schizzare il valore alle stelle ci pensano alcune caratteristiche nello specifico. Scarsa tiratura, errori di conio o stampa, legami con particolari eventi storici: tutti elementi ricercatissimi dai collezionisti. Tra le monete rare, è impossibile non menzionare le vecchie Lire. Ce ne sono alcune che valgono un piccolo tesoro e che potreste avere voi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Smartphone rari, questi vecchi modelli valgono un sacco: la lista completa

Monete rare, fino a 850 euro per queste vecchie Lire

Non si tratta di cifre astronomiche, ma se avete queste vecchie Lire in casa sappiate che potreste guadagnarci fino a 850 euro. La 200 lire 1977 prova rientra infatti di diritto tra le monete rare. Come riconoscerle? Per la scritta “prova” incisa in altorilievo sul verso della moneta. Questo è infatti l’elemento che ha fatto schizzare il valore di questo esemplare alle stelle. Pensate che ne sono state coniate solo 1.500, contro i 16 milioni di quelle standard.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Sneakers rare, oltre 50.000 euro per un pezzo da collezione: com’è fatto

Anche la 200 lire del 1978 in realtà può valere un bel po’. Se in buone condizioni, i collezionisti potrebbero spendere fino a 200 euro per portarsela a casa. La potete riconoscere subito per la mezzaluna sotto il collo della testa di donna, incisa sul conio.