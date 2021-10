Milly Carlucci ed il cantante Al Bano sono stati protagonisti di uno spazio a La vita in diretta, in cui hanno fatto promozione di Ballando con le Stelle e soprattutto, una clamorosa gaffe. Entrambi non si sono accorti che il collegamento era aperto.

Il direttore di Rai 1 ha introdotto la conferenza stampa di Ballando con le Stelle, che il 16 ottobre inaugurerà una nuova stagione. Coletta ha tessuto le lodi del programma e soprattutto di Milly Carlucci, che ogni anno confeziona un programma che scatena moltissime critiche e discussioni positive.

LEGGI ANCHE >>> Milly Carlucci, candidatura da sogno: alla conduzione di un super programma

NON PERDERTI >>> Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci furiosa: il motivo del suo sfogo

In questi giorni ha tenuto banco la situazione in cui si è venuto a trovare Al Bano. La sua insegnante, infatti, si è infortunata al piede. Il cantante avrebbe potuto scegliere di cambiare partner di ballo, ma ha preferito continuare la sua avventura di Ballando con le Stelle con la russa con Oxana, nonostante il tutore che dovrà indossare.

Ballando con le Stelle, i problemi con il collegamento

Ballando con le Stelle è stato protagonista anche di uno spazio all’interno della trasmissione La vita in diretta del 14 ottobre. Alberto Matano si è dapprima collegato con la conduttrice: Milly Carlucci, però, non si era accorta di essere in diretta. Sono passati alcuni secondi, poi è stato lo stesso Matano ad informarla che il collegamento era attivo.

LEGGI ANCHE >>> Ballando Con Le Stelle, stoccata a Todaro: Milly Carlucci non perdona

La gaffe sembra essere dovuta ad un problema tecnico: Milly aspettava di vedere le immagini dello studio de La vita in diretta, ma questo non è successo. La stessa scena si è ripetuta poco dopo con Al Bano: anche lui non ha capito che il collegamento fosse aperto ed è stato chiamato al centro dello studio da Milly Carlucci.

Ecco il video con il momento in cui si apre il collegamento con Ballando con le Stelle:

In questo video, invece, si può vedere Al Bano scherzare con Matano: