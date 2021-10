Mediaset, bufera improvvisa: non funziona nulla, pubblico allibito. I darti parlano chiaro e presto potrebbe arrivare una decisione

Certezze e scommesse, la stagione della tv in Italia è fatta anche di questo. Come quella legata al programma comico che ha debuttato nelle settimane scorse su Italia 1, Honolulu. Un cast parzialmente nuovo, guidato da due esperti come Fatima Trotta e Francesco Mandelli, e l’eredità di Colorado da raccogliere.

I dati però stanno dicendo altro e lo confermano gli ascolti di mercoledì 13 ottobre 2021. In prima serata su Italia 1, il programma è stato visto da 850.000 spettatori pari al 4.5%, totalizzando uno dei dati più bassi. Non è ancora allarme rosso, ma iol programma per ora non decolla e la rete potrebbe decidere clamorosi ribaltoni.

A dominare la serata, la fiction di Canale 5 ‘Luce dei tuoi Occhi‘ che ha messo insieme 3.050.000 spettatori con uno share del 15.6%. Battuta anche Rai 1 che proponeva ‘Tutta un’altra vita’, con 2.920.000 spettatori pari al 13.8% di share. E bene anche ‘L’Ispettore Coliandro 8‘ su Rai 2 con 1.751.000 spettatori (8%). Infine su Rete 4 ‘Zona Bianca’ ha ottenuto un ascolto medio di 696.000 spettatori (per il 4.3%) e su La7 ‘Non è L’Arena’ 902.000 spettatori con il 5.5%.

Mediaset, bufera improvvisa: come sono andate tutte le sfide della serata?

Ma come sono andate le altre sfide della serata nella tv italiana? Su Rai1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno‘ ha messo insieme 4.610.000 spettatori con il 18.9% mentre su Canale5 ‘Striscia la Notizia‘ è salito a 4.223.000 spettatori pari al 17.3%. Bene anche ‘Un Posto al Sole’ su Rai 3 con 1.826.000 spettatori (7.5%) e ‘Otto e Mezzo’ su La 7 ha ha totalizzato 1.807.000 spettatori (per il 7.4%).

Infine su Rai1 ‘L’Eredità‘ nella prima parte un ascolto medio di 2.816.000 spettatori pari al 19.5% e nella seconda 4.344.000 spettatori pari al 23.2%. E su Canale 5 ‘Caduta Libera‘ nella prima parte 2.189.000 spettatori (15.8%) e nella seconda 3.469.000 spettatori per il 19.3%.