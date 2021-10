Ilary Blasi lascia tutti senza parole: arriva una grandissima sorpresa!

Grande novità per Ilary Blasi pronta a lasciare tutti senza parole. Una grandissima sorpresa chiuderà ‘Star in the Star’: accadrà nell’ultima puntata.

Questa sera si chiuderà definitivamente l’avventura di Ilary Blasi a ‘Star in the Star‘. L’esperimento canoro di Canale 5 non ha convinto il pubblico, con gli ascolti che non sono mai veramente decollati. Per questo motivo Mediaset ha deciso di accorciare la durata del programma, che vedrà la sua chiusura nel primetime di stasera. A giocarsi la vittoria stasera ci penseranno Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina.

Ovviamente non mancheranno i giudici pronti a sentenziare sulle performance. Infatti avremo alla giuria Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella. Ma una sorpresa lascerà senza parole i telespettari, con Ilary Blasi pronta ai duetti tra imitatori e veri e propri artisti, che per la prima volta nel programma condivideranno il palco. Sarà quindi un finale col botto quello di ‘Star in the Star‘ che ospiterà artisti di fama internazionale.

Ilary Blasi, tanti ospiti nell’ultima puntata di ‘Star in the Star’: rivelati i nomi

Questa sera a Star in the Star non avremo solamente i concorrenti ancora in gara. Infatti insieme a loro ci saranno artisti di fama internazionale. Come rivelato dal portale davidemaggio.it, i telespettatori Mediaset assisteranno anche alle esibizioni di Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli. Mentre invece i giudici saranno chiamati ad indovinare chi si nasconde dietro le maschere rimaste in gara.

Stando alle indiscrezioni, dietro la maschera di Mina potrebbe nascondersi Lola Ponce. Mentre invece, con molte probabilità Michael Jackson potrebbe essere Alexia e Loredana Bertè invece è interpretata da Syria. Per quanto riguarda Lady Gaga, il nome più gettonato è quello di Deborah Iurato che potrebbe aver interpretato la difficile popstar americana. C’è quindi grande attesa per l’ultima puntata del programma, con Mediaset che spera di risollevare lo share ospitando artisti di fama nazionale.