Ignazio Moser, incredibile ritorno a Mediaset: sarà uno dei nuovi concorrenti. Il figlio d’arte si cimenterà con un altro show dopo l’Isola dei Famosi

Dopo aver provato a ripercorrere le orme del padre nel mondo del ciclismo internazionale, Ignazio Moser ha deciso di intraprendere la carriera televisiva. A seguito del grande successo del 2017 con il Grande Fratello Vip, quest’anno ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, condotto dalle sapienti mani di Ilary Blasi. Il suo appeal, soprattutto nei confronti del mondo femminile, è un quid in più importante in questi reality. Fisico mozzafiato e lineamenti mediterranei che lo hanno reso irresistibile anche per Cecilia Rodriguez, la famosa sorella di Belen. I due stanno insieme dai tempi del GF e le cose sembrano filare nel verso giusto. Nonostante la gelosia reciproca hanno trovato un equilibrio che sta funzionando, come testimoniato anche dai social. Ora Moser è tornato al centro dell’attenzione mediatica per un importante passo professionale.

Ignazio Moser, incredibile ritorno a Mediaset: prenderà parte a ‘Back to school’ con Nicola Savino

Come riferito da Tv Blog, infatti, si è speso il suo nome per un nuovo programma di Mediaset, in arrivo a breve. Si tratta di ‘Back to school’, che vedrà la conduzione di Nicola Savino e andrà in onda su Italia 1.

La notizia della partecipazione del figlio d’arte è davvero freschissima e fa il paio con quella di altri due concorrenti coinvolti. Insieme all’ex sportivo ci saranno (sempre secondo TV Blog) anche il rapper Clementino e Nicola Ventola. Qualora venisse confermata ufficialmente l’indiscrezione, si tratterebbe del ritorno a Mediaset di Ignazio Moser, dopo la parentesi trascorsa su MTV, con ‘Ex on the beach Italia’.

‘Back to school’ sarà sulla falsariga de ‘Il Collegio’, format di Rai 2 che ha ottenuto un discreto successo. Vedere i personaggi famosi alle prese con il ritorno a scuola sembra attirare particolarmente il pubblico, specie quello più giovane. Vedremo se anche questa volta sarà così.