GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha deciso: addio definitivo

Ormai è deciso: Manuel Bortuzzo ha dato il suo addio definitivo. Che aria si respirerà adesso nella Casa del GF Vip 6?

La Casa del GF Vip 6 è pronta al terremoto? Manuel Bortuzzo ha dato il suo addio definitivo a Lulù Selassié. La Principessa ‘sedotta e abbandonata’ dovrà fare a meno del suo nuotatore muscoloso perché si è stancato del rapporto costruito con la stessa.

Nonostante Alfonso Signorini l’abbia messa in guardia durante la puntata di lunedì 11 ottobre, sul fatto che Manuel non sembra proprio pronto a costruire una relazione con lei, Lulù ha voluto chiarirsi dei dubbi chiedendo al diretto interessato.

GF Vip 6, il confronto tra Manuel e Lulù

Non proprio con un sorriso stampato sul volto, ma con le lacrime agli occhi, Lulù Salassié ha chiesto un chiarimento: “Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Posso essere libera di coccolarti o di abbracciarti? Perchè vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti”.

Senza lasciare spazio a dubbi, il nuotatore ha tuonato: “Viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone. Questa cosa non mi appartiene”.