GF Vip 6, incidente nella casa: sui social scatta la presa in giro

C’è stato un incidente nella casa del GF Vip 6, che per fortuna non ha avuto conseguenze sugli inquilini. Il video è diventato subito virale, scatenando le prese in giro nei confronti della vittima.

Amedeo Goria è uno dei personaggi che sta facendo discutere di più in questo GF Vip 6. Fin’ora è riuscito a salvarsi in tutte le nomination, e l’ingresso nella casa della sua fidanzata ha fatto storcere a molti il naso. Non tanto per il fatto che, forse, lei potrebbe aver finto una gravidanza per avere visibilità in Tv, ma per la reazione di lui.

Il giornalista si è infatti commosso durante la visita di Vera Miales, vestita da sposa. Subito dopo, però, lui ha cercato di sminuire raccontando a Carmen Russo che quando si sta in televisione, bisogna stare al gioco. Inoltre, ha sempre sostenuto la necessità di soddisfare le proprie tentazioni, anche al di fuori di una relazione.

GF Vip 6: Amedeo Goria, che cosa combini in casa?

Il 14 ottobre si sono diffuse rapidamente le immagini di Amedeo Goria ed il suo incidente nella casa del GF Vip 6. Si è infatti messo a rincorrere un insetto che era entrato in camera da letto: ha dunque cercato di colpirlo, anche con la scopa, con il risultato di aver rotto il soffitto della stanza.

Il video è ben presto diventato virale sui social network, dove sono piovuti commenti di ogni genere nei confronti di Amedeo Goria. Il personaggio è molto divisivo, e dunque molti hanno colto l’occasione per dire ciò che pensavano di lui. Rimane solo da scoprire se la redazione lascerà gli inquilini con il soffitto rotto o riparerà il danno.