GF Vip 6, drammatica confessione: “Sono caduto in un pozzo da bambino”

Nel corso del GF Vip 6, uno dei protagonisti ha rivelato di essere caduto in un pozzo quando era bambino: concorrenti senza parole.

Nella serata di ieri Giucas Casella è stato uno dei protagonisti del GF Vip 6. Infatti l’illusionista non solo ha trasmesso energie positive ad alcuni concorrenti della casa, ma ha anche raccontato un toccante aneddoto di quando era bambino. Il concorrente ha infatti raccontato di come ha scoperto di possedere delle abilità speciali. Una storia toccante che ha lasciato senza parole i suoi coinquilini.

Casella ha quindi affermato: “Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il pozzo non era profondo, ma potevo annegare, c’era molta acqua. Ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso“. Il racconto di Giucas ha lasciato tutti senza parole, compresi i telespettatori a casa che si sono commossi dopo le parole dell’illusionista.

Giucas,cuoricino,ti vogliamo bene.

Che discorsi profondi che fa.❤️ Sembra il nonno con i nipoti.#gfvip — Ania (@AniaStasy3) October 14, 2021

GF Vip 6, Giucas Casella: “Ci sono tante energie e forze speciali”

Il racconto di Giucas Casella non è di certo passato inosservato. Infatti sia i personaggi all’interno della casa del GF Vip, sia il pubblico a casa, si è commosso dopo aver ascoltato il racconto. Casella successivamente ha invitato tutti i suoi coinquilini a comunicare con le loro mamme, ricordando come l’uomo possegga energie speciali e tante cose di cui nemmeno è a conoscenza.

Dopo il toccante aneddoto, l’illusionista ha affermato: “Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro. Io sono contro queste cose, tipo sedute spiritiche e cartomanzie. Chiariamo, che gli spiriti e gli esorcismi esistono. Così come chi pensa negativamente e ti arriva, l’invidia e le cose. Però non mi piacciono e sto lontano“. Inoltre lo storico personaggio televisivo ha chiuso il suo discorso affermando che la vera magia è la scienza e la medicina.