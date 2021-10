Un regalo extralusso quello che Cristiano Ronaldo ha appena fatto alla sua compagnia Georgina Rodriguez: “Sono senza parole”

Un amore sempre più saldo e che dura ormai da anni quello tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La ballerina ed influencer spagnola si è trasferita a Manchester in compagnia del portoghese e dei suoi figli, dopo aver vissuto a Torino durante l’esperienza juventina di CR7.

Tramite i suoi canali social, Georgina ha voluto mostrare ai suoi fan l’ultimo regalo pazzesco che Cristiano Ronaldo le ha fatto. Si tratta di un portagioielli firmato da un noto marchio, con un valore commerciale che si aggira intorno ai 124mila euro. “Sono senza parole” la reazione della modella spagnola, che ha esibito il dono con orgoglio e gioia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma un colpo per gennaio: va da Mourinho!

Cristiano Ronaldo, altri regali in arrivo per Georgina?

Non è ovviamente finita qui per Georgina Rodriguez. Cristiano Ronaldo non bada a spese e, dopo averle regalato un portagioie da 124mila euro, si prepara ad altri doni preziosi. A giudicare dalla foto, infatti, il busto sembrerebbe essere vuoto e va riempito in qualche modo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Juventus-Roma, tegola inaspettata: forfait di uno dei Big più attesi!

Un periodo da “spendaccione” quello dell’attaccante dello United, che giusto poco tempo fa si è concesso una Bugatti Centodieci in edizione limitata. Definita una vera opera d’arte capace di passare da 0 a 100 km/h in 2.4 secondi, la supercar gli verrà consegnata nel 2022. Non è la prima volta che CR7 acquista dalla casa di produzione automobilistica: possiede già una Chiron, una Veyron e una La Voiture Noire.