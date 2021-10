Amici 20, Deddy volta pagina: Rosa un ricordo lontano. Chi è la sua nuova fiamma

Uno sperato ritorno che non ci sarà: Deddy di Amici 20 ha voltato pagina e Rosa Di Grazia è soltanto un lontano ricordo

Deddy e Rosa Di Grazia sono la coppia che, insieme a Sangiovanni e Giulia Stabile, hanno fatto sognare i fan di Amici 20. Purtroppo, non tutte le favole hanno un lieto fine e, nonostante i molti rumors su un loro presunto ricongiungimento, sembrerebbe che il cantante torinese abbia definitivamente voltato pagina.

Nella vita di Deddy, però, sembrerebbe essere arrivata una TikToker presente anche sul palco di Battiti Live: cosa c’è tra di loro?

Amici 20, Deddy e Mariasole Pollio: cosa c’è tra i due?

Negli ultimi giorni stanno circolando voci assai insistenti su un presunto flirt tra Deddy e Mariasole Pollio: cosa c’è di vero? Ad insospettire ancor di più i fan dei due sono state due foto scattate nello stesso posto, durante una cena da soli e non in gruppo, l’una prontamente rimossa dalla tiktoker, l’altra conservata dal cantante di Amici 20.

È pur vero che Mariasole è molto amica anche ad un altro finalista del talent show, Aka7even, ma qualcosa non torna sul suo rapporto con Deddy. La segnalazione, giunta tra le mani del gossipparo Amedeo Venza ha fatto il giro del web che ha aizzato un’unica domanda tutti in coro: perché eliminare la foto se non c’è nulla di male?