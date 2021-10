Alex Zanardi, nuova drammatica notizia: l’annuncio ufficiale scuote l’ambiente del campione alle prese con la sua riabilitazione

Una nuova drammatica notizia stravolge la quotidianità di Alex Zanardi, della sua famiglia e della riabilitazione alla quale si sta sottoponendo da più di un anno. Un altro incidente infatti ha colpito da vicino il team Obiettivo 3, progetto creato dall’ex pilota e campione paralimpico per coinvolgere nello sport gli atleti disabili.

Non ce l’ha fatta infatti il 34enne Massimo Boscolo, agente della polizia locale di Padova che sabato scorso era travolto in moto mentre era in servizio. Scortava alcuni atleti di Obiettivo 3 quando è stato coinvolto nello scontro con un’Opel Meriva. Le cause saranno valutate dall’inchiesta, ma le condizioni dell’agente erano apparse subito critiche. E dopo il ricovero nonostante tutto, il suo cuore non ha retto.

Secondo una prima ricostruzione, fatta dalla stampa locale, sembra che l’agente sia tornato indietro per recuperare alcuni ciclisti rimasti indietro, mentre il collega rimaneva in testa. Mentre procedeva, l’impatto con un auto che improvvisamente ha svoltato e non gli ha dato modo di reagire.

Alex Zanardi, nuova drammatica notizia: diversi incidenti negli ultimi mesi

L’incidente fatale all’agente della polizia municipale di Padova è avvenuto a pochi giorni da un altro tragico scontro costato la vita ad Andrea Conti. Il notissimo atleta veronese di handbike, tre volte campione italiano, è stato investito da un’auto durante un allenamento su strada.

Vincitore di tre edizioni del Giro d’Italia nel 2015, 2016 e 2019, si stava allenando lungo la provinciale tra Bosco Chiesanuova Cerro Veronese puntando all’ultima tappa del Giro d’Italia handbike ad Assisi e si era scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava sulla corsia opposta.

Tutti incidenti che ricordano molto da vicino quello nel quale a giugno del 2020 era rimasto gravemente ferito Zanardi. Da oltre un anno sta lottando per ritrovare la sua vita di tutti i giorni, circondato dallo staff medico e dalla famiglia. E tutti i suoi tifosi sperano di avere notizie confortanti presto.