WhatsApp, pronta una novità sensazionale: sta per avverarsi un sogno

Su WhatsApp è in arrivo una novità sensazionale per tutti gli utenti. A breve sull’applicazione verrà introdotta una nuova funzione.

Dopo i lunghi disservizi della scorsa settimana, WhatsApp è tornata subito sui binari giusti ed è pronta ad annunciare una nuova funzione. Infatti il colosso di Menlo Park a breve lancerà il nuovo strumento chiamato ‘Community‘. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea.

A spiegare meglio questa nuova funzione ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti il tool servirà per organizzare al meglio i gruppi già presenti sull’applicazione. Questa grande novità è pronta ad ispirarsi a funzioni simili già presenti su Telegram e Facebook. Al momento però gli utenti dovranno attendere un altro poco prima di ricevere ulteriori informazioni sul nuovo strumento. C’è grande attesa per la nuova feature che potrebbe esordire con la prossima versione Beta dell’applicazione.

Someone leaked "Community", under development for WhatsApp. We wanted to wait for some screenshots to introduce it.

Community is a way for users to organize their WhatsApp groups better. Nothing more, it's not something like Twitter and Facebook. Updates will be following soon…

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2021