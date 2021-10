Il padre di un’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che la verità è un’altra.

Nella Casa del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi Sophie Codegoni ha raccontato alcuni sorprendenti retroscena sul rapporto avuto con l’ex corteggiatore Matteo Ranieri, il giovane che la 20enne romagnola ha scelto alla fine del trono del dating show di Uomini e Donne. Che i due non si fossero lasciati bene era evidente da alcune frecciatine che entrambi non si sono risparmiati, ma, questa volta, l’ex tronista ha svelato ulteriori particolari su come è stata lasciata dal 28enne ligure.

“Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?‘, questo è stato – giuro su mia madre – il modo in cui mi ha lasciato”.

“Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”.

Uomini e Donne, padre di ex tronista è una furia: “La verità è un’altra”

Stefano Codegoni, padre di Sophie e compagno dell’ex gieffina Man Lo Zhang ha rotto il silenzio sulla storia d’amore della figlia, nata a Uomini e Donne e finita con una doloroso addio. L’uomo non è mai apparso pubblicamente accanto alla figlia ventenne ma per amore paterno ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più assicurando che è stato Matteo Ranieri a mollare su due piedi la bionda modella e influencer.

“Ho passato molte giornate con loro. Sono andati avanti finché lui ha iniziato a negarsi. Una volte le ha detto che aveva l’influenza ma era andato a scattare delle foto. Un giorno si è presentata sotto casa e l’ha lasciata: “Non mi piaci neanche fisicamente”, le ha detto, umiliandola”.

“Lui poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui”.