Meloni a Lamorgese: “Scontri no Green Pass consentiti dal governo, è strategia della tensione”

Question time di Fratelli d'Italia alla Camera. Il partito di Giorgia Meloni presenta un'interrogazione al ministro Lamorgese sugli scontri di sabato scorso a Roma. Lamorgese risponde che "La scelta di procedere coattivamente intervenendo su Giuliano Castellino a Piazza del Popolo dove si è distinto per il suo protagonismo indirizzando la manifestazione verso la Cgil, è stata ritenuta non percorribile dai responsabili dell'ordine pubblico nella considerazione che il ricorso alla coercizione potesse provocare una reazione violenta della piazza con il rischio di degenerazione". Meloni ha quindi replicato: "Lei sapeva e non ha fatto nulla. Il governo ha permesso gli scontri, siamo tornati alla strategia della tensione"