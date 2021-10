Massimiliano Allegri, addio improvviso: l’annuncio lascia tutti senza parole

Stando a quanto scritto sul giornale specializzato, Ambra avrebbe provato fino all’ultimo a salvare il loro rapporto, esponendosi in prima persona sui social per difendere Max. L’andamento non positivo della sua Juventus nelle prime giornate di campionato avevano attirato qualche insulto di troppo verso l’allenatore toscano. La difesa della compagna sembrava testimoniare una grande unione tra i due e invece…

Massimiliano Allegri, addio improvviso: la storia con Ambra Angiolini sarebbe finita

Il ritorno a Torino del 54enne livornese ha ricreato il problema della distanza tra i due. Ma il vero motivo sarebbe riconducibile, secondo ‘Chi‘, ad un tradimento da parte di lui, avvenuto negli scorsi mesi. Un precedente che ha reso irrecuperabile il rapporto. Una delle conferme dell’avvenuta rottura è stata l’assenza della Angiolini dal matrimonio di Valentina, la figlia di Allegri, che si è sposata poco tempo fa. La coppia non ha voluto ancora commentare la notizia, trincerandosi in un silenzio rumorosissimo. Secondo i ben informati Ambra si sarebbe riavvicinata all’ex marito Francesco Renga, che le avrebbe concesso il suo appoggio in questo momento difficile. I due hanno avuto i figli Jolanda e Leonardo durante il loro matrimonio e sono rimasti in buoni rapporti.

Le prime voci di un allontanamento tra la Angioini e Allegri erano arrivate lo scorso aprile, per voce di un amico della coppia. L’attrice aveva smentito il tutto a Domenica In, intervistata da Mara Venier. A distanza di mesi le cose sembrano essere cambiate e per ora nessuno ha smentito l’indiscrezione. I tempi cambiano.