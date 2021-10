Marcell Jacobs, offerta di lavoro pazzesca: “Un mese a Tenerife, pago io”

Il doppio oro olimpico Marcell Jacobs e la compagna Nicole Daza hanno appena pubblicato un’offerta di lavoro pazzesca

Un 2021 pazzesco quello che ha vissuto Marcell Jacobs. L’atleta è finito sulla bocca di tutti la scorsa estate, quando è riuscito a portarsi a casa due medaglie d’oro alle olimpiadi di Tokyo. Un super traguardo, che lo ha fatto entrare di diritto nella storia dello sport italiano (e non solo).

Dopo le fatiche, ora è arrivato il momento del sano riposo per il campione olimpico. Tra la fine di dicembre 2021 e l’inizio di febbraio 2022, Jacobs ha deciso di concedersi un mese di vacanza con la compagna Nicole Daza. Con loro i due figli Anthony e Megan, di 2 e 1 anni. Per godersi al meglio le ferie, la coppia ha pubblicato un annuncio pazzesco per trovare una babysitter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dayane Mello molestata a La Fazenda? Clamorosa confessione di Rosalinda Cannavò

Marcell Jacobs, l’annuncio su Instagram: “Cerco babysitter, tutto pagato a Tenerife”

Per trovare la babysitter perfetta, Marcell Jacobs ha deciso di sfruttare direttamente il suo profilo Instagram. Con una storia, il campione olimpico ha scritto: “Cerco una ragazza per babysitting nel periodo che va dal 27-28 dicembre 2021 al 1/2 febbraio 2022 a Tenerife. Viaggio, vitto e alloggio pagato più pagamento per il periodo. Contattateci in privato. No perdimento“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Amici 21, l’annuncio è ufficiale: il ritorno di fiamma fa sognare i fan

Non una vera e propria vacanza, dunque, ma un periodo di babysitting pagato a Tenerife. Ancora ignoti i dettagli economici dell’offerta, ma sicuramente si tratta di una proposta molto allettante. E non è da escludere che i due abbiano già trovato il profilo giusto per un lavoro così delicato.