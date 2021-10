Luce dei tuoi occhi anticipazioni, incidente per una protagonista: rischia di morire!

Stasera andrà in onda su Canale 5 la serie ‘Luce dei tuoi occhi’, con le prime anticipazioni spuntate in rete: cosa succederà.

Il mercoledì sera di Canale 5 è riservato alla serie tv ‘Luce dei tuoi occhi’, con le prime anticipazioni spuntate in rete sulla puntata di stasera. Infatti in prime time andrà in onda la quarta delle sei puntate del prodotto di Mediaset. Nel corso di questo episodio Emma si ritroverà in serio pericolo di vita per portare avanti le indagini. Mentre per Enrico la situazione diventerà sempre più intricata quando riuscirà a trovare uno strano portachiavi appartenente a Luigi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ballando con le Stelle 2021, svelati i cachet dei protagonisti: chi sono i 2 più pagati

L’oggetto in questione, infatti, potrebbe essere proprio quello stesso portachiavi di cui Valentina sembra essersi ricordata la sera della terribile questione. Per questo motivo Enrico si recherà a casa di Luigi per chiedere informazioni. La reazione dell’uomo però non sara delle migliori e deciderà di non rispondere alle domande che gli verranno fatte. Grande colpo di scena anche per Luca, che indagherà da solo e si troverà anch’egli in pericolo di vita.

Luce dei tuoi occhi anticipazioni, Luca in pericolo di vita: cosa accadrà

Secondo le anticipazioni di ‘Luce dei tuoi Occhi‘ Luca si troverà in pericolo di vita proprio a causa delle sue indagini solitarie, infatti il protagonista cercherà a tutti i costi l’aggressore della sorella. Emma deciderà quindi di seguirlo e per salvarlo rischierà anche lei di morire, gettandosi nelle fiamme. A salvare i due ci penserà Enrico, che interverrà in tempo per evitare il peggio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici, amato allievo diventa attore: sarà il protagonista di una serie TV su Sky!

Inoltre nel momento in cui Enrico andrà via, ecco che Luigi si metterà subito al telefono e chiamerà qualcuno, al quale rivelerà di essere molto angosciato da tutta questa situazione. Si preannuncia quindi una puntata ricca di colpi di scena per i numerosissimi fan e spettatori che attendono con ansia il gran finale della serie rivelazione di Canale 5. Infatti l’ultima puntata andrà in onda il prossimo 27 ottobre.