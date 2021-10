L’Amica Geniale 3, quando andrà in onda: tutte le anticipazioni della nuova stagione

L’Amica Geniale 3 è pronta a sbarcare nuovamente su Rai Uno: sarà una nuova stagione dell’amata serie TV partenopea

Un grande successo Rai, la fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante ha raggiunto ogni record di ascolti per le serate di Rai Uno. Inevitabile proporre una terza stagione de L’Amica Geniale che è stata richiestissima dai telespettatori ed ha regalato numeri da capogiro.

Stando agli attuali palinsesti, tuttavia, la terza stagione non arriverà prima del 2022 ed è ipotizzabile anche una data approssimativa della messa in onda: dopo il Festival di Sanremo che si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio al Teatro Ariston.

L’Amica Geniale 3: tutte le anticipazioni della nuova stagione

Stando ai primi rumors lanciati da TVBlog, le quattro serate dedicate alla messa in onda de L’Amica Geniale 3 arriveranno a metà febbraio con due episodi a puntata che seguiranno la trama lasciata in sospeso lo scorso anno. C’è stato, infatti, un breve stop dovuto alla difficoltà nel registrare le riprese della nuova stagione date dalle complicazioni del Covid-19 per cui gli autori hanno deciso di prendersi una pausa. Se è vero che l’attesa aumenta il desiderio, mai come questa volta L’Amica Geniale 3 potrebbe sfondare ogni record già raggiunto in passato.

La prima novità riguarda il cambio di regia: quest’anno, infatti, il terzo capitolo è passato dalle mani di Saverio Costanzo a quelle di Daniele Lucchetti, nonostante il primo sia rimasto comunque nel team di produzione della serie TV. Con grande gioia i telespettatori affezionati vedranno sullo schermo, ancora una volta, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, nonostante fosse stata paventata l’idea di sostituirle con attrici più mature.