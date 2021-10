Juventus-Roma, tegola inaspettata: forfait di uno dei Big più attesi!

Juventus Roma si avvicina. L’attesissimo big match vedrà non scendere in campo un top player.

È forse il match più atteso da quando è iniziata la stagione. Mourinho contro Allegri, la Roma che affronta la Juventus. La Lupa potrebbe azzannare la zebra, oppure quest’ultima fuggire inseguendo la vetta. Ipotesi e pronostici che forse non potranno mai riassumere in poche righe l’essenza di questo match. Delusioni, gol annullati, gol fantasma, rigori non concessi e tanti altri episodi, come quello di Turone, che rendono Juventus Roma la caput mundi della Serie A.

Entrambi gli allenatori speravano di poter contare su tutti i titolari a disposizione ma purtroppo su Mourinho sembra essersi scagliata la sfortuna. Difatti a essere finito ai box è Tammy Abraham.

Juventus Roma, tegola inaspettata: il più atteso salterà il big match

Tammy Abraham è uscito zoppicando nel finale del match di qualificazione tra la sua Inghilterra e l’Ungheria a causa probabilmente di un problema muscolare. L’attaccante giallorosso ha disputato appena un quarto d’ora di partita prima di lasciare il terreno di gioco sorretto dallo staff della nazionale.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza nel big match di domenica sera contro la Juventus è a serio rischio. Il suo infortunio potrebbe seguire quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorossodopo gli impegni in Nations League con l’Italia ha accusato un attacco febbrile che tiene in ansia José Mourinho.