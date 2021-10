Jeremias Rodriguez, incidente in aeroporto per la fidanzata: le condizioni – FOTO

Un terribile incidente ha portato problemi alla fidanzata di Jeremias Rodriguez che è ricoverata in ospedale

Deborah Togni è un hostess ed è la fidanzata di Jeremias Rodriguez. Nelle ultime ore, il fratello di Cecilia e Belen ha pubblicato una foto di due mani che si stringono ed una descrizione eloquente: “In malattia molto di più” per richiamare il rito nunziale ed esprimere la vicinanza alla sua amata.

Nonostante le condizioni sembrano essere attualmente stabili, Deborah ha vissuto attimi di vero spavento a causa della botta presa in seguito allo svenimento in aeroporto avvenuto la scorsa domenica.

Jeremias Rodriguez, forte spavento: le condizioni della fidanzata Deborah Togni

A raccontare quanto accaduto, è stata la stessa Deborah Togni che ha spiegato gli attimi di terrore da lei vissuti: “Domenica sono svenuta in aeroporto, svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra, rompendo l’osso occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti sul mento”. Una botta non da poco quella rimediata dalla fidanzata di Jeremias Rodriguez che, come ha spiegato, dovrà essere sottoposta ad ulteriori accertamenti.

“Avendo fratturato un osso così delicato, dovrò fare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po’”, ha giustamente specificato Deborah. Quest’ultima, per sdrammatizzare e tranquillizzare anche tutti coloro che la seguono ha aggiunto ironicamente: “Una vera e propria scena alla Squid Game” richiamando la serie Netflix tormentone di quest’autunno.